Fabio Panetta smonta i dazi di Trump | Non hanno frenato il commercio mondiale E l’onere ricade soprattutto sull’economia Usa

Fabio Panetta spiega che i dazi di Trump non hanno fermato il commercio globale. La misura ha colpito principalmente gli Stati Uniti, rendendo più costose le importazioni e riducendo la crescita interna. Nonostante le tensioni commerciali, le aziende continuano a scambiare merci con altri paesi. Panetta sottolinea come queste tariffe abbiano avuto effetti limitati sulle merci in transito. La situazione resta complessa e ancora in evoluzione.

L'onere dei dazi imposti da Donald Trump sul resto del mondo «finora è ricaduto soprattutto sull'economia statunitense». A dirlo è Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia. Intervenendo all'Assiom Forex, l'economista ha tirato le somme sull'impatto delle tariffe imposte da Washington nell'ultimo anno, che proprio nelle scorse ore sono state giudicate illegittime dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. L'impatto dei dazi sui flussi mondiali. «Nel complesso, la ricomposizione geografica degli scambi ha attenuato l'impatto delle misure doganali sui volumi commerciali, ma ciò non significa che i dazi siano privi di costi.