Berardi | La gente parla troppo Scansuolo… A noi non interessa siamo contenti della partita Sulla Nazionale dico questo

Da juventusnews24.com 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza stampa, un calciatore ha commentato le voci di mercato e le critiche sulla propria squadra, affermando che le discussioni esterne sono eccessive e che il focus rimane sulla partita giocata. Ha aggiunto che non si preoccupano delle opinioni al di fuori del campo e ha espresso soddisfazione per l’andamento della partita. Ha inoltre lasciato intendere che le dichiarazioni sulla Nazionale sono state fatte in modo diretto.

Berardi: «La gente parla troppo, Scansuolo. A noi non interessa, siamo contenti della partita». Queste le dichiarazioni del calciatore neroverde. Berardi è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida Juve-Sassuolo. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO RISPOSTA – « Ogni partita cerchiamo di dare il meglio di noi stessi. La genta parla troppo: Scansuolo. ma a noi non ci interessa. Delle volte centriamo il risultato e delle volte no: oggi ci siamo riusciti e siamo contenti della partita che abbiamo fatto » OBIETTIVO 50 PUNTI – « Assolutamente. ogni volta che scendiamo in campo pensiamo ai 3 punti, poi ci sono gli avversari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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