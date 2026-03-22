Durante una conferenza stampa, un calciatore ha commentato le voci di mercato e le critiche sulla propria squadra, affermando che le discussioni esterne sono eccessive e che il focus rimane sulla partita giocata. Ha aggiunto che non si preoccupano delle opinioni al di fuori del campo e ha espresso soddisfazione per l’andamento della partita. Ha inoltre lasciato intendere che le dichiarazioni sulla Nazionale sono state fatte in modo diretto.

Berardi: «La gente parla troppo, Scansuolo. A noi non interessa, siamo contenti della partita». Queste le dichiarazioni del calciatore neroverde. Berardi è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida Juve-Sassuolo. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO RISPOSTA – « Ogni partita cerchiamo di dare il meglio di noi stessi. La genta parla troppo: Scansuolo. ma a noi non ci interessa. Delle volte centriamo il risultato e delle volte no: oggi ci siamo riusciti e siamo contenti della partita che abbiamo fatto » OBIETTIVO 50 PUNTI – « Assolutamente. ogni volta che scendiamo in campo pensiamo ai 3 punti, poi ci sono gli avversari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Berardi: «La gente parla troppo, Scansuolo… A noi non interessa, siamo contenti della partita. Sulla Nazionale dico questo»

Articoli correlati

Bonny a Mediaset: «Oggi siamo contenti della vittoria. Potenzialità in attacco? Siamo a disposizione, speriamo in questo»di Redazione Inter News 24Bonny a Mediaset ha commentato il match vinto 2-1 dai nerazzurri contro il Torino nei quarti di finale di Coppa italia.

Leggi anche: Carlos Augusto dopo Parma Inter: «Siamo concentrati su di noi. Importante vincere, anche per questo motivo. E sul record di Dimarco dico questo»

Contenuti utili per approfondire Sulla Nazionale

Argomenti discussi: Convocati Italia: i 28 di Gattuso per i playoff Mondiali. La scelta su Berardi.

Berardi a DAZN: La gente parla troppo di Scansuolo, ma non ci interessa. Contenti della partita che abbiamo fattoDomenico Berardi è stato intervistato da DAZN dopo il pari con la Juventus. Le sue parole: Che risposta è? Ogni partita cerchiamo di dare il meglio di noi stessi. La ... tuttojuve.com

Berardi: La gente parla troppo, si dice Scansuolo. Ma non ci importa. All’Italia auguro…Il commento dell'attaccante dopo il pareggio conquistato in casa della Juventus ... msn.com