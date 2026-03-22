Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 21 marzo 2026

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 21 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 21 marzo 2026. Su Rai1 Bar Centrale è stato visto da un pubblico di 1.615.000 spettatori con uno share del 12.8% e Passaggio a Nord Ovest ha radunato davanti alla tv ben 994.000 spettatori (9.1%), mentre A Sua Immagine ha ottenuto un seguito di da 826.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 838.000 spettatori (8.5%) nella seconda. A seguire, Ciao Maschio è stato visto da 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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