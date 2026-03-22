Atletica Mondiali indoor | Italia può vincere il medagliere oggi spera in 4 ori

Ai Mondiali indoor di atletica a Torun, l’Italia ha conquistato il primo posto nel medagliere dopo due giornate di gare. La squadra azzurra punta a vincere quattro medaglie d’oro durante la competizione e si mantiene in prima posizione, con diverse atlete e atleti in corsa per il podio. La manifestazione continua con le gare che potrebbero portare ulteriori successi alla nazionale italiana.

L’Italia sogna in grande ai Mondiali Indoor 2026 di atletica leggera in corso a Torun, dove la Nazionale azzurra si è presa la vetta del medagliere al termine della seconda giornata. L’Italia potrebbe clamorosamente vincere il medagliere di atletica leggera. Il movimento azzurro continua a stupire il Mondo. Con tre medaglie d’oro conquistate in appena ventiquattro ore, gli azzurri hanno sorpreso tutti in Polonia e acceso l’entusiasmo degli appassionati. I successi firmati da Andy Diaz nel salto triplo, Nadia Battocletti nei 3000 metri e Zaynab Dosso nei 60 metri hanno proiettato l’Italia davanti anche agli Stati Uniti, confermando l’ottimo stato di salute dell’atletica tricolore. 🔗 Leggi su Sportface.it

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