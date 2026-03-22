Bergamo, 22 marzo 2026 - L' Atalanta per tornare a vincere in campionato dopo tre frenate, provando al contempo a dimenticare le amarezze di Champions League, e il Verona per regalarsi ancora la speranza di salvarsi: alla New Balance Arena al termine del primo tempo prevalgono le ambizioni dei nerazzurri, che attaccano tanto ma sbloccano la contesa solo nel finale di frazione con una gemma di Zappacosta. Nella ripresa l' Hellas prova subito a rientrare in gioco, ma Carnesecchi è a dir poco miracoloso su Bowie. Sembra il preludio di una frazione ben più coraggiosa da parte degli ospiti, che in effetti qualcosa in più lo fanno, ma non al punto di riuscire a cambiare le sorti dell'incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta-Verona 1-0, decide Zappacosta. Carnesecchi miracoloso

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