Basta una rete di Zappacosta all’Atalanta per avere la meglio sul Verona nel match di Bergamo, valido per la 30esima giornata di Serie A. La giocata decisiva arriva al 37' con una grande conclusione dell’esterno, che trafigge Montipò. La Dea sale a 50 punti in classifica, a una sola lunghezza dalla Roma, impegnata alle 18 nella partita dell’Olimpico con il Lecce. Il Verona resta a 18, al penultimo posto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atalanta-Verona 1-0, decide il gol di Zappacosta

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Grazie alla rete di Zappacosta l’Atalanta vince contro il Verona facebook

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