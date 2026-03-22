Atalanta basta Zappacosta per il Verona Bologna tradito da Orsolini la Lazio ha Taylor
Atalanta-Verona 1-0 RETE: 37' pt Zappacosta ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7.5; Scalvini 6.5, Djimsiti 7, Kolasinac 7 (31'st Hien 6.5); Zappacosta 7, De Roon 6.5 (43'st Samardzic sv), Ederson 6.5 (18'st Pasalic 6), Bernasconi 6.5; De Ketelaere 6 (31'st Musah 6.5), Zalewski 6.5 (18'st Raspadori 6); Krstovic 6. In panchina: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Sulemana, Bellanova, Ahanor. Allenatore: Palladino 6.5. HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6.5; Nelsson 6, Edmundsson 6.5, Valentini 6; Belghali 5.5, Akpa Apro 6.5 (41'st Bernede 6), Gagliardini 5.5 (21'st Al Musrati 6), Harroui 6 (21'st Suslov 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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