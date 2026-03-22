Ascolti TV | Sabato 21 Marzo 2026

Sabato 21 marzo 2026, su Rai1, Canzonissima ha intrattenuto un numero di spettatori pari a .000, con una percentuale di share che non viene specificata. La trasmissione ha coinvolto il pubblico durante la serata, offrendo musica e intrattenimento. I dati di ascolto sono stati comunicati ufficialmente e riguardano la fascia serale della rete pubblica.

Nella serata di ieri, sabato 21 marzo 2026, su Rai1 Canzonissima intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 Amici incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di.000 spettatori pari al % nel primo episodio e.000 spettatori pari al % nel secondo episodio. Su Italia1 Cattivissimo me raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 La Pelle del Mondo raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Nati con la camicia totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 21 Marzo 2026 Articoli correlati Ascolti tv sabato 21 marzo: Canzonissima, Amici, Il tempo che ci vuoleAscolti tv sabato 21 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 21... Ascolti TV | Sabato 21 Febbraio 2026Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Io sono Farah Finale - Canale 5 Contenuti e approfondimenti su Ascolti TV Sabato 21 Marzo 2026 Temi più discussi: Ascolti tv ieri sabato 14 marzo chi ha vinto tra Sanremo Top, Sal da Vinci in concerto e In altre parole; Canzonissima, Milly Carlucci rispolvera lo show e si batte contro Amici: Maria De Filippi preoccupata per gli ascolti tv; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 21 Marzo, in prima serata; Ascolti tv del 14 marzo, è sfida aperta tra Carlo Conti e Sal Da Vinci. Ascolti TV ieri 21 marzo, chi ha vinto tra il serale di Amici e Canzonissima: i dati in aggiornamentoGli ascolti TV di ieri sabato 21 marzo. Canale5 ha proposto la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi ... fanpage.it Ascolti tv sabato 21 marzo: Canzonissima, Amici, Il tempo che ci vuoleAscolti tv 21 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it E mentre gli ascolti del Grande Fratello crollano... La bellezza di Ilary non fa altro che salire #stupenda #bellezza #bellezzaitaliana #bellezzanaturale #Wow #grandefratello #gfvip #buongiorno facebook Voi siete lì che parlate degli ascolti e non capite che il vero affronto del giorno è Scanzi che parla di MIA deriva narcisistica. x.com