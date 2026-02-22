Ascolti tv 21 febbraio 2026 | L’Eredità C’è posta per te Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aumento di ascolti di “C’è posta per te” è stato influenzato dalla partenza di un nuovo ospite, che ha attirato molti spettatori. Sabato 21 febbraio 2026, le due reti si sono sfidate in prima serata, con “L’Eredità” e “C’è posta per te” che hanno catturato l’attenzione del pubblico. La concorrenza tra i programmi ha portato a risultati interessanti nei dati di ascolto, mentre gli spettatori hanno scelto tra le due offerte televisive.

ascolti tv 21 febbraio 2026 l8217eredit224 c8217232 posta per te affari tuoi la ruota della fortuna dati auditel
© Superguidatv.it - Ascolti tv 21 febbraio 2026: L’Eredità, C’è posta per te, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv   sabato 21 febbraio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ L’Eredità ” contro “ C’è posta per te “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 21 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv, ieri sera: L’Eredità vs C’è posta per te Auditel ieri sera, 21 febbraio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “L’Eredità” contro “C’è posta per te”. Chi ha vinto? Rai 1: L’Eredità, lo speciale del game show condotto da Marco Liorni ha appassionato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Ascolti tv 7 febbraio 2026: The Voice Kids, C’è posta per te, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelNella prima serata di sabato 7 febbraio 2026, Rai 1 e Canale 5 si sono sfidate con due grandi classici.

Ascolti tv 14 febbraio 2026: The Voice Kids, C’è posta per te, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelIl dato di ascolto di sabato 14 febbraio 2026 mostra che “The Voice Kids” ha attirato più spettatori rispetto a “C’è posta per te”, trasmesso su Canale 5.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: 'L'Eredità – Sfida tra Giganti' vince la prima serata. 22,9% di share per Affari Tuoi; Ascolti tv ieri venerdì 20 febbraio chi ha vinto tra L'Eredità, Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto Grado; Ascolti tv ieri 20 febbraio: L'eredità promossa in prima serata, Liorni batte Io sono Farah, ma non brilla; Ascolti tv 20 febbraio: chi ha vinto tra L'Eredità e Io sono Farah, i dati di De Martino contro Gerry Scotti.

ascolti tv 21 febbraioAscolti tv ieri 21 febbraio 2026: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serataAscolti tv ieri 21 febbraio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 8 febbraio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Ascolti tv ieri 19 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Vince Don Matteo al 21.9% su Striscia al 10.3%.???Uu0011A??ra???Q?b/!GF%u0006??u0005A?u0018Y?n?:?u0019f??zR6u0004?~?;??u0004?$?cu0006`mu0006????,??}2?o'??b [?p?/6??b?%.24?~?ru0003D??x?dE?x?$Q????z?u001e8xvu001e???gz????????+u0010?? @?6?>_???? [H? ... mam-e.it