Frana sulla provinciale Senatellese Pestelli | Intervento urgente la Regione deve fare in fretta

Una frana sulla provinciale 130 Senatellese, che collega Capanne e Balze tra Verghereto e Casteldelci, rappresenta un problema urgente per la viabilità locale. Pestelli ha sottolineato la necessità di interventi rapidi da parte della Regione, dopo l’incontro tra le comunità interessate. La situazione richiede attenzione immediata per garantire la sicurezza e ripristinare il transito sulla strada.

La frana della strada provinciale 130 Senatellese, che separa le località di Capanne e Balze a cavallo tra i comuni di Verghereto e Casteldelci, e le province di Forlì-Cesena e Rimini, continua a tenere banco dopo l'affollato incontro di sabato 27 dicembre organizzata dalla Pro Loco di Capanne. All'incontro ha partecipato il consigliere regionale Luca Pestelli di Fratelli d'Italia, avvocato forlivese. Consigliere Pestelli, i disagi causati da questa frana sono enormi, ma nessuno, a parte i residenti, sembra determinato a risolverli. Come mai? "Nella mia azione politica metto sempre al centro l'attenzione nei confronti delle aree interne.

