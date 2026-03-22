Appiano Gentile Inter | Chivu scioglie gli ultimi ballottaggi verso la Fiorentina

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Pochi istanti al fischio d’inizio di Fiorentina Inter, con Chivu pronto a fare le scelte definitive in vista della gara esterna. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Mkhitaryan: fermo, tornerà dopo la sosta. Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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