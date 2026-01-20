Vigilia incerta in casa Inter in vista della partita contro l’Arsenal, valida per la settima giornata di Champions League. Cristian Chivu sta valutando gli ultimi dettagli di formazione, con Sucic in leggero vantaggio per una maglia da titolare. La sfida rappresenta un momento importante per i nerazzurri, che cercano di consolidare il loro percorso nella competizione europea. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore.

Vigilia ancora aperta in casa Inter. Cristian Chivu non ha ancora sciolto gli ultimi nodi di formazione in vista della sfida di questa sera contro l’ Arsenal, valida per la settima gara della fase campionato di Champions League. Il vero ballottaggio è in difesa. Accanto a Alessandro Bastoni e Manuel Akanji, si giocano una maglia Yann Bisseck e Francesco Acerbi. Se Chivu dovesse puntare su Bisseck, Akanji verrebbe spostato al centro della linea a tre; in caso contrario, lo svizzero agirebbe da braccetto destro con Acerbi centrale. Più definite invece le scelte a centrocampo. Petar Sucic è in vantaggio su Henrikh Mkhitaryan per completare il reparto insieme a Nicolò Barella e Piotr Zieli?ski. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Arsenal, Chivu scioglie gli ultimi dubbi: Sucic in vantaggio

Ultimissime Inter LIVE: Sucic si racconta, gli ultimi dubbi di Chivu. Neres salta l’Inter?Benvenuti alle ultime notizie in tempo reale sull’Inter.

Leggi anche: Probabili formazioni Inter Milan, Zielinski mette la freccia: il polacco in vantaggio su Sucic? Chivu non ha ancora sciolto i suoi dubbi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Lautaro trascina l'Inter: Udinese battuta 1-0; Moratti sul Var: Il problema sono le regole, ma oggi è meglio rispetto al passato. Poi dice la sua sulla sfuriata di Conte; L'Inter di Chivu alza il muro, ad Udine l'11esimo clean sheet in Serie A: è primato; Udinese Inter la probabile formazione nerazzurra | ecco i dubbi di Chivu.

Inter e Arsenal regine da fermo: il piano di Chivu per neutralizzare i Gunners - Servirà grande attenzione sui calci piazzati contro la squadra che ha trovato più gol in Europa. Anche l'Inter ha le sue carte ... msn.com

Inter-Arsenal, Chivu pronto all’impresa: il tecnico cambia l’attacco - Tutto pronto per la grande sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, attenzione alle scelte di Cristian Chivu. spaziointer.it

Inter-Arsenal, pranzo UEFA: l’arrivo di Zanetti e dei dirigenti dei Gunners facebook

#Arsenal, #GabrielJesus contro l' #Inter: una bugia sul retroscena di mercato con Gabigol da Zhang e le voci sul Milan x.com