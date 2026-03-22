Amici 25 eliminati prima puntata Serale | cosa è successo sabato 21 marzo Le lacrime di Lorella Cuccarini | Questa è una porcata

Sabato 21 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 25, durante la quale sono stati eliminati i primi concorrenti e sono state trasmesse numerose esibizioni. La serata ha visto anche momenti di tensione e polemiche, tra cui le parole dure di Lorella Cuccarini, che ha definito la situazione come una

Roma, 21 marzo 2026 – Cosa è successo nella prima puntata del Serale di Amici 25 andata in onda sabato 21 marzo? Un po’ di tutto: tre eliminazioni, tante polemiche, qualche sfottò e diverse esibizioni emozionanti. E Alessandro Cattelan? Il suo ruolo è quello di conduttore della penitenza fra insegnanti e giudici, una sorta di intermezzo dal titolo ‘Password’. Durante la puntata al ballerino Nicola viene assegnato il premio Enel da 10mila euro. I giudici. I quattro giudici di questa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 sono Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Amadeus. Gli ospiti. La prima puntata del Serale di Amici 25 ha visto la partecipazione della cantautrice Annalisa, che ha presentato il suo brano ‘Canzone estiva’, e dei comici Pio e Amedeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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