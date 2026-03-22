alessandra campedelli il silenzio gioca con loro

Intervista È stata allenatrice della nazionale di pallavolo femminile dell’Iran dal 2021 al 2023, e ha raccontato la sua esperienza in un libro edito di recente: «Io Posso» (Baldini e Castoldi) Alessandra Campedelli è stata allenatrice della nazionale di pallavolo femminile dell’Iran dal 2021 al 2023. Ha raccontato la sua esperienza nel libro Io Posso ( Baldini e Castoldi) che ha presentato ieri a Book Pride a Milano, occasione del nostro incontro. Nel 2024 ha allenato la nazionale femminile di pallavolo del Pakistan. Oggi allena quella femminile della Tunisia. Sono stata un’atleta della nazionale di hockey su prato dal 1989 fino 1998, poi ho avuto il primo figlio e ho abbandonato, in Italia per una donna è impossibile conciliare sport e famiglia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Alessandra Campedelli, l'ex ct della nazionale iraniana di volley: «Nelle mie ragazze la paura convive con una forza incredibile»«La cosa che mi fa più male è leggere nei loro messaggi un cambiamento profondo: quella che prima era paura oggi sembra diventata abbandono al destino. È come se non avessero più nulla da perdere». corrieredelveneto.corriere.it