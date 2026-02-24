PALLAVOLO | Alessandra Campedelli | allenare per vincere! In arrivo una nuova avventura

Alessandra Campedelli assume la guida della nazionale femminile del Pakistan a causa della sua esperienza internazionale nel coordinare squadre in ambienti complessi. La sua passione per il volley e la capacità di adattarsi a diverse culture l’hanno portata a lavorare in contesti difficili, affrontando sfide logistiche e linguistiche. Ora, con questa nuova avventura, cerca di diffondere il gioco e migliorare le performance delle atlete locali. La squadra si prepara a nuove competizioni internazionali.

Alessandra Campedelli è molto più di un’allenatrice Ha vinto con la nazionale italiana di pallavolo sorde, ha guidato l’Iran femminile in uno dei contesti più complessi dello sport internazionale e oggi allena la nazionale femminile del Pakistan, portando la pallavolo dove prima c’erano solo confini. In questa puntata di FOCUS – Pallavolo, Alessandra racconta risultati, scelte difficili, responsabilità etiche e il significato profondo di allenare persone prima ancora che atlete. Un viaggio che passa da Europei, Mondiali e Olimpiadi per sordi, fino alla rinuncia a un incarico prestigioso per coerenza personale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Volley, l'ex ct dell'Iran Campedelli: temo per le ragazze, voglio essere la loro voceIo temo per le ragazze. Alcune mi contattano e mi ringraziano perché vedono quello che sto facendo per loro. Mi chiedono di essere la loro voce. E di fare da cassa di risonanza per una situazione che ... rainews.it

Alessandra Campedelli, l'ex ct della nazionale iraniana di volley: «Nelle mie ragazze la paura convive con una forza incredibile»«La cosa che mi fa più male è leggere nei loro messaggi un cambiamento profondo: quella che prima era paura oggi sembra diventata abbandono al destino. È come se non avessero più nulla da perdere». corrieredelveneto.corriere.it

