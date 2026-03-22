La giornata del 22 marzo 2026 è segnata da una partecipazione elettorale che, secondo i dati ufficiali resi disponibili dal portale Eligendo alle ore 19, si attesta al 38% a livello nazionale. In questo scenario, la Calabria e emergono come le regioni con le percentuali di affluenza più basse, registrando rispettivamente il 29% e il 28%. Mentre l’Emilia Romagna guida la classifica regionale con il 46%, il Mezzogiorno mostra un distacco netto rispetto al Nord Italia, evidenziando una frammentazione geografica significativa nella risposta civica alla consultazione sulla riforma della giustizia. Il quadro provinciale offre dettagli ancora più granulari su questa dinamica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affluenza al 38%: il Sud si ferma al 29%

Articoli correlati

Referendum Giustizia, alle 19 affluenza al 38% in Italia. La Calabria al 29%, Sicilia al 28% (Messina al 30%)Oggi dalle ore 7 alle 23 e domani 23 marzo, dalle ore 7 alle 15, si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale «Norme in...

Referendum giustizia, affluenza al 38%: Secondo i sondaggisti così il Sì accelera e il margine si allargaIl dato delle ore 19 ridisegna il quadro in modo netto, ma soprattutto conferma con precisione ciò che i sondaggisti avevano indicato già prima del...

El Fascismo nunca murió,solo se transformó

Contenuti utili per approfondire Affluenza al 38 il Sud si ferma al 29

Referendum, affluenza al 38%. In Calabria e Sicilia le percentuali più basseROMA Alla rilevazione delle ore 19, l’affluenza al referendum sulla riforma della giustizia è del 38%. E’ quanto emerge dal portale Eligendo del Ministero dell’Interno. La regione con la percentuale d ... corrieredellacalabria.it

Referendum Giustizia, l’affluenza decolla alle 19:00: già al 38%La seconda rilevazione della giornata per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia segna una netta accelerazione della partecipazione. Alle ore 19:00, l’affluenza media in Italia si at ... irpinianews.it