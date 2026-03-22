addio a bruno castiglia voce dei bisonti e protagonista del beat italiano

Lutto nel mondo della musica italiana: è morto Bruno Castiglia, fondatore e voce dei Bisonti, storico gruppo beat nato a Milano negli anni Sessanta. Con lui se ne va uno dei protagonisti di una stagione musicale che ha segnato un’epoca, tra influenze internazionali e identità italiana. Castiglia fu l’anima della band fin dalla sua nascita, contribuendo a definire il suono e lo stile di un gruppo che, pur attraversando cambi di formazione, ha mantenuto nel tempo una propria riconoscibilità. La nascita dei Bisonti e il successo negli anni Sessanta. I Bisonti nascono a Milano a metà degli anni Sessanta su iniziativa dello stesso Castiglia. La formazione originaria del 1965 comprendeva, oltre a lui alla voce e chitarra, Gianni Calabria alla batteria, Ennio Castiglia al basso, Angelo Milani alle tastiere e Luigi Biagioni alla chitarra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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