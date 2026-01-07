Le previsioni meteorologiche per Roma e Lazio indicano un giovedì 8 gennaio 2026 caratterizzato da tempo instabile, con piogge sparse e temperature basse. Sul territorio si prevedono venti moderati e nevicate sui rilievi. È consigliabile pianificare le attività tenendo presente le condizioni climatiche, in particolare nelle zone collinari e montuose. Restate aggiornati per eventuali variazioni delle condizioni meteo durante la giornata.

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Giovedì 8 Gennaio 2026. Roma: tempo instabile, piogge sparse e clima freddo. La giornata di giovedì 8 gennaio 2026 a Roma sarà caratterizzata da condizioni di instabilità, con cielo molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata. Sono previste piogge sparse, a tratti intermittenti, più probabili tra la mattinata e il primo pomeriggio.?? Temperature. Minime: comprese tra 6 e 8°C nelle prime ore del mattino. Massime: tra 10 e 12°C durante il giorno. Le temperature resteranno su valori invernali, con una sensazione di freddo accentuata dall’umidità e dalla ventilazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Previsioni meteo Roma e Lazio – Giovedì 8 gennaio 2026: piogge, vento e neve sui rilievi

Leggi anche: Previsioni Meteo Roma e Lazio – Giovedì 1° Gennaio 2026

Leggi anche: Previsioni meteo Roma e Lazio – Lunedì 5 gennaio 2026: nubi in aumento e possibili piogge

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Previsioni meteo Roma e Lazio 6 gennaio: festa della Befana sotto la pioggia e temperature in calo; Meteo Roma Capodanno, le previsioni per il 31 dicembre: freddo in arrivo dalla Russia, ma senza pioggia; Maltempo, esonda il fiume Aniene a Roma. Chiusure e code sulla A1 per la neve, 400 mezzi in azione; Previsioni Meteo Roma e Lazio – Sabato 3 Gennaio 2026.

Previsioni meteo Roma e Lazio – Giovedì 8 gennaio 2026: piogge, vento e neve sui rilievi previsioni - Meteo Roma e Lazio per giovedì 8 gennaio 2026: piogge diffuse, clima freddo, venti moderati e neve in montagna. romadailynews.it

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Mercoledì 7 Gennaio 2026 previsioni - Meteo Roma e Lazio per mercoledì 7 gennaio 2026: cielo coperto, piogge sparse, clima freddo e neve sui rilievi appenninici. romadailynews.it

Meteo Roma – Tempo più stabile tra oggi e domani, salvo occasionali fenomeni, nuovo maltempo entro il weekend - Nuvolosità variabile nella giornata con possibili occasionali fenomeni, bel tempo domani, poi nuovo peggioramento tra venerdì e sabato ... centrometeoitaliano.it