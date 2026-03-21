Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 21 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha diffuso un servizio di informazione sulla situazione del traffico e sulle eventuali variazioni sulla rete stradale della regione. I dettagli specifici sono stati resi noti attraverso il canale di comunicazione ufficiale di Astral.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata e si rallenta tra piadina Nazioni Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 si rallenta tra Portonaccio e tangenziale est direzione Roma sull'Aurelia è stato rimosso l'incidente avvenuto in precedenza il traffico è scorrevole tra via di Malagrotta in via del Casale Lumbroso in direzione raccordo anulare rimasto un incidente anche su via Flaminia al momento per traffico Ci sono code tra via dei Due Ponti via Cassia nuova direzione tangenziale est su via Salaria per lavori È attivo il. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 18:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovamente e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in uscita troviamo incolonnamenti... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e Flaminia che ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook