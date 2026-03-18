Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 18 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti lungo le principali arterie della regione. La redazione di Astral infomobilità ha fornito le ultime notizie sulla situazione attuale delle strade, aggiornando gli automobilisti sulle eventuali criticità in tempo reale.

Astral infomobilità nuovamente e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in uscita troviamo incolonnamenti sulla stessa altezza a Formello sulla Roma Fiumicino a danza del tela raccordo in direzione del raccordo mentre un incidente e crea disagi sulla via Laurentina all'altezza di via di Tor Pagnotta adesso il raccordo rimaniamo d'accordo anulare è trafficata la carreggiata esterna tra le uscite Ardeatine Tuscolana anche in interna all'altezza dello svincolo labbro e tra Nomentana e la Roma Teramo ci spostiamo sulla via Salaria qui per cantieri tra l'aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali in.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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