Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 21 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha inviato un servizio di notizie sul traffico e le condizioni delle strade della regione, fornendo informazioni in tempo reale agli utenti. L’aggiornamento si rivolge a chi si sposta nella zona, offrendo dettagli utili sulla situazione attuale delle vie principali.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione volare sulle principali strade e autostrade della nostra regione Fatta eccezione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per un veicolo in panne code tra Prenestina e Casilina per un incidente avvenuto nella notte rimane chiusa la corsia centrale di via Cristoforo Colombo verso Ostia nel tratto dalla via Pontina raccordo anulare le altre notizie su via Salaria resta attivo per i lavori in cemento di carreggiata all'altezza dell'aeroporto di Roma Urbe possibili rallentamenti nelle ore di maggior traffico nel. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 09:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggina uno sulla direttrice Firenze... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 16:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25. Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook