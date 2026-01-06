Chiara Poggi e la lite mai avvenuta l’analisi del pc che dà ragione ad Alberto Stasi | la verità dei due esperti e quei 5 minuti della vittima sola in casa

Nel 2009, una perizia informatica ha accertato che Chiara Poggi non ha mai aperto la cartella con le foto pornografiche sul computer di Alberto Stasi. L’analisi dei dati digitali contribuisce a chiarire alcuni aspetti della vicenda, compresa la presunta lite mai avvenuta e i dettagli dei cinque minuti in cui la vittima si trovava sola in casa. Un’analisi tecnica che offre una prospettiva diversa sui fatti.

Una perizia informatica già nel 2009 dimostra che Chiara Poggi non ha mai aperto la cartella con le foto pornografiche sul computer di Alberto Stasi. A ribadirlo oggi a Zona Bianca su Rete4 sono stati i periti informativi Roberto Porta e Daniele Occhetti. I due esperti erano stati incaricati nel processo di primo grado dal giudice Stefano Vitelli di recuperare i dati del pc del fidanzato della vittima. Come ricorda Rita Cavallaro sul Giornale, è con i punti fissati dai due esperti sull’uso che Chiara fece del pc di Alberto che crolla uno dei passaggi chiave della sentenza di Cassazione sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Open.online

