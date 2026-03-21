Valentino Garavani Slide Valentino Garavani ‘viva | Qualit…

Valentino Garavani presenta le nuove scarpe della linea Slide, caratterizzate da dettagli che richiamano lo stile iconico del marchio. La collezione comprende modelli realizzati con materiali di alta qualità e design minimalista. La gamma si rivolge a chi cerca comfort e stile senza rinunciare all’eleganza. La presentazione ufficiale è avvenuta attraverso un evento dedicato, a cui hanno partecipato rappresentanti del brand e giornalisti del settore.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte del ‘VLogo’: nappa, cuoio e l’eredità dello status symbol. Nel panorama della moda di lusso, la distinzione tra i marchi che portano il nome “Valentino” è cruciale per comprendere il vero valore di un prodotto. Come evidenziato dalle ricerche sul mercato cinese, solo tre entità rappresentano il “sangue puro” del brand: Valentino Garavani, Mario Valentino e altri derivati minori. Il modello in questione, identificato come Slide ‘Viva Superstar’, si colloca nell’universo di Valentino Garavani, la casa madre fondata da Valentino Garavani nel 1960. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valentino Garavani Slide Valentino Garavani ‘viva: Qualit… Articoli correlati Leggi anche: Valentino Garavani Shopping Valentino Garavani ‘viva: Ver… Una raccolta di contenuti su Valentino Garavani Slide Nella moda il rosso era di ValentinoIn ogni sfilata di Valentino Garavani, lo stilista morto lunedì a 93 anni e noto semplicemente con il nome Valentino, c’era almeno un abito rosso. Il primo in assoluto era in tulle, senza spalline, ... ilpost.it Storia di ValentinoNegli ultimi giorni si sta parlando molto dell’azienda di moda italiana Valentino che, nel giro di una settimana, ha sostituito il suo apprezzato direttore creativo Pierpaolo Piccioli con Alessandro ... ilpost.it