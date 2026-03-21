Valentina Greggio campionessa del mondo per la sesta volta a Vars Origone d’argento

Valentina Greggio si è laureata campionessa del mondo per la sesta volta a Vars, anche se la finale è stata annullata a causa del maltempo. Le semifinali si sono svolte regolarmente e hanno stabilito i risultati ufficiali, con la piemontese che ha raggiunto una velocità di 242,26 kmh. Questo risultato le ha garantito il terzo titolo consecutivo in questa competizione.

Il maltempo impedisce la finale ma i risultati delle semifinali sono definitivi: la piemontese vola a 242,26 kmh, terzo titolo consecutivo. Billy batte Origone con 252,10 kmh Valentina Greggio è campionessa del mondo di sci velocità per la sesta volta in carriera. Simone Origone conquista l’argento sul podio iridato per l’undicesima volta. È il verdetto dei Campionati del Mondo 2026 di sci velocità di Vars, in Francia, dove le condizioni meteo hanno impedito la disputa della finale, rendendo definitivi i risultati delle semifinali disputate venerdì 20 marzo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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