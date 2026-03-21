Valanga travolge dieci scialpinisti a Racines Bolzano | maxi operazione di soccorso in corso

Una valanga ha coinvolto dieci scialpinisti sul Tallone Grande a Racines, in Val Ridanna, Alto Adige, portando immediatamente all’attivazione di un’ampia operazione di soccorso nella mattinata di sabato. La zona è stata immediatamente isolata e i soccorritori stanno lavorando per raggiungere i coinvolti. Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco, sanitari e unità specializzate in valanghe.

Una valanga ha travolto una decina di scialpinisti sul Tallone Grande, a Racines, in Val Ridanna, Alto Adige, scatenando una massiccia operazione di soccorso nella mattinata di sabato. L’allarme è stato lanciato intorno alle 11.40, e immediatamente sono intervenuti i soccorsi, coordinati dal Soccorso alpino e supportati da cinque elicotteri decollati tra l’Alto Adige e il Tirolo austriaco. Secondo le prime informazioni, tutti gli sciatori coinvolti erano muniti di Artva, il dispositivo di localizzazione fondamentale per il ritrovamento sotto la neve. L’incidente è avvenuto a circa 2.300 metri di quota, in una zona particolarmente impervia e pericolosa in caso di distacchi nevosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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