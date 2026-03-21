Una sedia montascale all’Avulss dalla Bcc Recanati-Colmurano

Una sedia montascale è stata consegnata all’Avulss dalla Bcc Recanati-Colmurano per sostenere le persone con problemi motori. L’iniziativa riguarda una donazione diretta finalizzata a migliorare la mobilità di chi si trova in difficoltà e permette di usufruire di un mezzo utile per facilitare gli spostamenti quotidiani. La consegna è avvenuta in una cerimonia semplice e senza altre formalità.

Un gesto di solidarietà che si traduce in un aiuto concreto per le persone con difficoltà motorie. La Banca di credito Cooperativo Recanati-Colmurano ha donato all’ Avulss recanatese una sedia montascale cingolata, fondamentale per migliorare la mobilità e l’ autonomia di chi vive situazioni di fragilità. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti dell’associazione, con una dimostrazione pratica del funzionamento del dispositivo anche all’esterno del Comune. L’assessore ai servizi sociali Emanuela Pergolesi ha sottolineato il valore dell’iniziativa, definendola "un traguardo importante per la comunità recanatese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una sedia montascale all’Avulss dalla Bcc Recanati-Colmurano Articoli correlati BCC Recanati: il medico Brandoni sfida lo status quoIl rinnovo del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano si avvicina con il voto dei soci previsto per... La Spezia, lanciano una sedia dalla finestra di una scuola: ferita una studentessaAncora un episodio violento e una ragazza rimasta ferita all’ingresso di una scuola de La Spezia. Una raccolta di contenuti su Una sedia montascale all'Avulss dalla... Argomenti discussi: Una sedia montascale all’Avulss dalla Bcc Recanati-Colmurano; Recanati, solidarietà in azione: BCC dona una poltrona all’Avulss per sostenere i più fragili.