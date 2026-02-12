Palermo aiuola fantasma tra periferia e centro | rifiuti e dubbi sul coordinamento tra aziende comunali

Una zona tra il centro e la periferia di Palermo si trasforma in un’area abbandonata. Rifiuti si accumulano in un’aiuola che nessuno cura da tempo. I residenti protestano, chiedono interventi immediati. La segnalazione mette in luce problemi di coordinamento tra le aziende comunali che si occupano del decoro urbano. La situazione crea frustrazione tra chi vive lì e si impegna a mantenere pulito il quartiere.

Palermo, un’Aiuola Fantasma tra Via Michelangelo e la Frustrazione dei Residenti. Palermo è scossa da una segnalazione che mette a nudo le criticità del decoro urbano e della comunicazione tra le partecipate comunali. In un’aiuola spartitraffico tra via Bernini e viale Michelangelo, nel quartiere Uditore-Passo di Rigano, giacciono abbandonate da mesi diverse porte in legno, sollevando dubbi sull’attenzione che l’amministrazione comunale riserva alle periferie rispetto al centro storico. Un Quadro di Incuria e la Domanda di un Coordinamento Efficace. La denuncia, giunta nella mattinata di oggi, 12 febbraio 2026, da un residente della zona, descrive una situazione di degrado che si trascina da tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

