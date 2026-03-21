Umberto Tozzi ha annunciato che si avvicina la fine della sua carriera musicale. In un'intervista, ha dichiarato di cercare di non pensare troppo a questo momento e di affrontarlo con serenità. La sua decisione segna la conclusione di anni ricchi di successi e performance sui palcoscenici italiani. L'artista si prepara a lasciare le scene, senza però lasciare un senso di tristezza, ma piuttosto di un nuovo capitolo.

Il sipario sta per calare definitivamente su una delle carriere più folgoranti della musica leggera italiana, ma l’addio di Umberto Tozzi ai palcoscenici non ha il sapore amaro della resa, bensì quello vibrante di un nuovo inizio. Il cantautore torinese ha confermato con estrema fermezza la sua decisione di abbandonare l’attività live, sgomberando il campo da qualsiasi ipotesi di ripensamento. «Me lo chiedete tutti, non so più come dirlo. È finita», ha dichiarato con una punta di stanchezza mista a orgoglio, sottolineando come questo sia un momento di profonda presa di coscienza: «Dico basta serenamente. Questo è un momento speciale perché siamo davvero alla fine». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Umberto Tozzi: “Siamo alla fine e cerco di non pensarci troppo”

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