Tutto su Self Portrait Abito ‘brown Georgette Off

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Georgette increspata e fili lamé: come si sente la texture del Self Portrait Brown. L’analisi tattile di questo abito ruota attorno alla natura specifica della georgette, un tessuto che offre una morbidezza setosa ma con una struttura leggermente increspata. La presenza di fili lamé intrecciati nella trama conferisce al capo marrone scuro un riflesso metallico sottile che cattura la luce senza essere eccessivamente appariscente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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