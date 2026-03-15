Tutto su Self Portrait Abito ‘black Jersey Cut Out Midi’

Il vestito “Black Jersey Cut Out Midi” di Self Portrait è un abito lungo di colore nero realizzato in jersey, caratterizzato da dettagli cut-out che creano un effetto di tagli strategici sulla gonna. È stato presentato come parte della collezione della marca, con un taglio midi e linee pulite che ne definiscono lo stile. Questo capo è disponibile online attraverso vari rivenditori autorizzati.

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