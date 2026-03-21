Tutti a piedi!

In una crisi, si evidenzia come uno Stato o un organismo sovranazionale gestisce le libertà e i diritti dei cittadini. Quando tutto funziona senza problemi, la tutela delle libertà appare scontata, ma in momenti di difficoltà si vede come vengono affrontate le sfide legate all’autonomia degli individui. La gestione delle crisi mette alla prova la capacità di mantenere i diritti fondamentali.

Il grado di liberalismo di uno Stato o di un organismo sovranazionale si vede nelle crisi. Tutelare i diritti inalienabili e l'autonomia dell'individuo è facile quando le cose vanno bene. La sfida è continuare a farlo quando cominciano i guai. Ci stavamo pensando ieri quando abbiamo letto il piano presentato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia per far fronte alla crisi del petrolio per la guerra in Medio Oriente (e questo mentre la presidente della Commissione europea è pronta a staccare la corrente ai cittadini pur di non comprare gas e petrolio dalla Russia). Comunque. Ecco le misure proposte. Trasferire i lavoratori in smart working (strano, eravamo tutti appena tornati in presenza). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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