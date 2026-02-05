Italia scossa di terremoto proprio ora | colpita la zona Inaspettato

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 ha scosso la zona montana del Torinese nella serata di mercoledì. L’epicentro si trova a sud-ovest di Lemie, in provincia di Torino. La terra ha tremato senza preavviso, ma per ora non ci sono segnalazioni di danni o feriti. La gente si è spaventata, alcune persone sono scese in strada per sicurezza. Le autorità stanno monitorando la situazione e continuano a controllare eventuali conseguenze.

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.4 è stata registrata nella serata di mercoledì 5 febbraio 2026 nell’area montana del Torinese, interessando in particolare la zona a sud-ovest di Lemie, in provincia di Torino. L’evento sismico si è verificato in un contesto già noto per una moderata attività tellurica, tipica delle aree alpine piemontesi. Secondo i dati ufficiali, il sisma è avvenuto alle 22:07 ora italiana, con un epicentro localizzato a circa 4 chilometri a sud-ovest di Lemie. La profondità stimata è stata di 9 chilometri, un valore che rientra nella fascia dei terremoti superficiali e che può favorire una percezione più chiara del movimento, pur in presenza di una magnitudo contenuta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, scossa di terremoto proprio ora: colpita la zona. Inaspettato Approfondimenti su Lemie Torinese Italia, scossa di terremoto: colpita la zona. Inaspettato Terremoto in Italia, la scossa ora: colpita la città Una scossa di terremoto si è verificata ancora oggi in Sicilia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Palermo: forte scossa di terremoto tra Calabria e Sicilia Ultime notizie su Lemie Torinese Argomenti discussi: Terremoto a Trissino vicino Vicenza, scossa di magnitudo 2,5 avvertita dagli abitanti: Sentito un boato; Terremoto nella notte tra Abruzzo e Lazio, scossa di magnitudo 2.9; L’Italia e i terremoti, nel 2025 una scossa ogni 33 minuti. In Sicilia numeri preoccupanti; Notte di scosse tra Sicilia e centro Italia: paura ma nessun danno. La scossa di terremoto fa tremare il sud Italia: i primi aggiornamentiUna scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata nel Tirreno meridionale in mare il 5 febbraio 2026. Nessun danno, analisi dei dati e contesto sismico italiano. notizie.it Scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nel territorio di BisegnaBisegna. Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.6 è stata registrata nel pomeriggio di oggi, 5 febbraio 2026, nell’area ... marsicalive.it "Oh, qui trema tutto!" Terremoto in Italia poco fa, la scossa localizzata proprio lì (NOTIZIA NEI COMMENTI) facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.