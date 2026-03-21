Tapo | nuovo interruttore con sensore e dimmer

Un nuovo interruttore con sensore e dimmer sta per arrivare sul mercato italiano, promettendo di rivoluzionare il modo di gestire l’illuminazione domestica. Si tratta di un dispositivo che combina il rilevamento della presenza umana con il controllo dell’intensità luminosa, offrendo funzionalità avanzate per l’ambiente domestico. La novità si inserisce in un settore in rapido sviluppo, puntando a migliorare l’efficienza e la praticità dell’illuminazione intelligente.

Il mercato domestico italiano si prepara a un aggiornamento sostanziale nella gestione dell’illuminazione intelligente, con l’arrivo imminente di un dispositivo specifico che integra il rilevamento della presenza umana direttamente nel controllo dell’intensità luminosa. La notizia emerge da dati tecnici registrati presso la Connectivity Standards Alliance, indicando una direzione precisa per il marchio Tapo, controllato da TP-Link, sebbene manchi ancora qualsiasi annuncio ufficiale diretto dall’azienda. Si tratta di uno switch smart dotato di sensore di presenza e supporto allo standard Matter, progettato per rivoluzionare il modo in cui le case gestiscono l’energia senza richiedere interventi complessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tapo: nuovo interruttore con sensore e dimmer Articoli correlati Huawei sfida la concorrenza con un nuovo sensore fotograficoHuawei è pronta a compiere un salto importante nel mondo della fotografia mobile. Motorola al MWC 2026: pieghevoli ‘d’oro’ e un nuovo sensore(Adnkronos) – Il protagonista hardware del Mobile World Congross, per Motorola, è il nuovo edge 70 fusion, che si distingue per essere il primo... How the NEW Aqara FP300 is changing my smart home Tutti gli aggiornamenti su Tapo nuovo interruttore con sensore e... Temi più discussi: Boox lancia nuovi tablet E Ink per nomadi digitali: sottilissimi e con le app Android; Tapo lancia un nuovo accessorio per la casa intelligente con sensore di presenza; Philips Hue rilascia un aggiornamento dell'app con una nuova funzione di personalizzazione. Tapo lancia un nuovo accessorio per la casa intelligente con sensore di presenzaSembra che Tapo stia lavorando a un nuovo interruttore dimmer con sensore di presenza. Questo accessorio per l'illuminazione intelligente è indicato come un dispositivo compatibile con Matter con un s ... notebookcheck.it Tapo prepara un nuovo interruttore smart con sensore presenzaTapo prepara uno switch smart con sensore presenza e supporto Matter ... msn.com Tapo C100 Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera Sorveglianza FHD A 16,99€ invece di 28,99€ https://amzn.to/47fMFMy LIGE Smartwatch Uomo con Torcia LED/800mAh, 1.85'' Orologio Smart Watch con Chiamata Bluetooth A 45,59€ invece di 7 facebook