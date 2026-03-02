Motorola al MWC 2026 | pieghevoli ‘d’oro’ e un nuovo sensore

Al MWC 2026, Motorola presenta il nuovo Edge 70 Fusion, il primo smartphone a integrare il sensore Sony LYTIA 710 da 50 MP con stabilizzazione ottica. Oltre a questo, l'azienda espone anche modelli pieghevoli con finiture in oro. La manifestazione vede protagonisti dispositivi innovativi e di lusso, con attenzione particolare alle tecnologie fotografiche e ai design ricercati.

(Adnkronos) – Il protagonista hardware del Mobile World Congross, per Motorola, è il nuovo edge 70 fusion, che si distingue per essere il primo smartphone a integrare il sensore fotografico Sony LYTIA 710 da 50MP con stabilizzazione ottica. Il dispositivo monta un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz e. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Motorola razr fold al mwc 2026 tutto quello che devi sapereMotorola annuncia nuove indicazioni sul Razr Fold, con un’anteprima prevista al MWC 2026 e dettagli iniziali provenienti dal CES 2026.

Razr fold si conferma re dei telefoni pieghevoli al mwcIl presente approfondimento analizza le principali caratteristiche del Motorola Razr Fold, smartphone pieghevole di tipo libro.

Il nuovo motorola razr fold segna un passaggio strategico per il marchio di proprietà di Lenovo, che amplia la famiglia razr con il primo modello a libro. Il dispositivo nasce con un obiettivo preciso

Tra gli annunci legati a MWC 2026, Motorola svela Motorola razr fold, primo pieghevole a libro della famiglia razr. Il dispositivo nasce attorno a un'id

Parla Carlo Barlocco, Executive Director & General Manager di Motorola a poche ore dal Mobile World Congress di Barcellonache sul mercato mobile in Italia ha raggiunto il 12% della quota di mercato facebook

