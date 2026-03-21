Nel 1984-85, l'ex portiere della Juventus rivela di essere tornato titolare grazie a una scelta che definisce magica. Ricorda il momento in cui fu deciso di schierarlo nella finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool all'Heysel, una partita che rimane uno dei capitoli più noti della sua carriera. La narrazione si concentra sui fatti legati alla sua presenza tra i titolari in quell'occasione.

La maglia bianconera, dare tutto fino alla fine e. una gerarchia chiara dei portieri. Tra le certezze dei tifosi della Juve nell'ultimo mezzo secolo c'è sempre stata sicuramente una graduatoria chiara di chi è chiamato a difendere i pali della porta. Dino Zoff, Stefano Tacconi, Angelo Peruzzi, Gigi Buffon e Wojciech Szczesny si sono susseguiti nel ruolo di numero uno senza mai discussioni. Prima di questa stagione, in cui Spalletti ha deciso di preferire Perin a Di Gregorio a campionato in corso, c'è stata un'unica eccezione: si tratta dello switch tra Tacconi e Luciano Bodini nel 1984-85. Dopo una sconfitta nel... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tacconi: "Quando tornai titolare nella Juve per merito di... un mago"

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