Superenalotto Lotto e 10eLotto oggi sabato 21 marzo 2026 | estrazione e numeri vincenti

Oggi, sabato 21 marzo 2026, si svolgono le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto a Milano. Si attende l’estrazione dei numeri vincenti con un montepremi complessivo di 138 milioni di euro, che non viene assegnato dal 22 maggio dell’anno precedente. I giocatori sono in attesa di conoscere i numeri che potranno portare vincite significative.

Milano, 21 marzo 2026 – Nuova estrazione per Lotto, Superenalotto e 10eLotto, questa sera, sabato 21 marzo: è caccia aperta a un jackpot con montepremi da 138 milioni di euro che manca ormai dal 22 maggio scorso. Quella sera a esultare fu la Lombardia. L’ultimo “6”, infatti, fu realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui, a partire dalle ore 20, la diretta dell’ estrazione di numeri e combinazioni vincenti di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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