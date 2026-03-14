Una guida pratica suggerisce tre semplici mosse da eseguire in tre minuti per alleviare la tensione alla zona del collo e delle spalle. Queste tecniche mirano a sciogliere la rigidità muscolare causata dallo stress, concentrandosi su aree specifiche come i muscoli vicino alle scapole e alla testa. Il metodo si rivolge a chi cerca un rapido sollievo senza bisogno di strumenti o allenamenti complessi.

Ci sono momenti durante la giornata in cui si sente l'esigenza di stiracchiare le spalle. "Un grande classico è quando si sta seduti troppo a lungo alla scrivania con le schiena un po' curva sulla tastiera del computer", dice Laura Congestri, insegnante di yoga Navakara?a Vinyasa e titolare del Laya Studio di Roma. "Anche se, in realtà, durante la giornata le spalle sono continuamente messe a dura prova: quando si guida, si sta chini sullo smartphone, si legge un libro, si guarda un film sprofondati sul divano, si portano le borse della spesa, gli sci in spalla, le valigie pesanti in un viaggio di piacere o lo zainetto-incudine con il pc e tutto il resto della tecnologia durante una trasferta di lavoro", continua la maestra di yoga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cervicale da stress? Tre mosse facili per sciogliere collo e spalle in 3 minuti

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