Smog altri due giorni da ' codice rosso' | tornano le misure straordinarie stop ai diesel Euro 5

Per i prossimi tre giorni, le previsioni dell'Arpae indicano un superamento dei limiti di polveri sottili PM10, con conseguente applicazione di misure straordinarie. Si tratta di un nuovo episodio di smog, che comporta lo stop alle vetture diesel Euro 5 e altre restrizioni, nel tentativo di ridurre l’inquinamento atmosferico e tutelare la qualità dell’aria.

Il bollettino Arpae di mercoledì mette in evidenzia una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili pm10 per il giorno di controllo e per i due giorni successivi. Per questo motivo entrano in vigore a Forlì da giovedì, fino al successivo giorno.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Allarme pm10, un weekend da 'codice rosso': continuano le misure emergenziali anti-smog. Stop ai diesel Euro 5Per il secondo fine settimana consecutivo, le previsioni di Arpae segnalano il superamento dei limiti di legge per le polveri PM10, innescando misure emergenziali contro lo smog.

Smog, scattano ancora le misure emergenziali: stop anche ai diesel euro 5A Piacenza tornano le misure emergenziali contro lo smog, con il divieto di circolazione anche per i veicoli diesel Euro 5.

Argomenti discussi: Smog alle stelle, polveri sottili oltre i limiti: scattano altri due giorni di limitazioni; Smog a Bergamo, due giorni consecutivi sopra la soglia, scattano i divieti temporanei: giù di un grado il riscaldamento; EMILIA-ROMAGNA: Smog, bollino rosso in tutte le province; Comune di Brescia: Pm10 oltre i limiti, scattano le misure anti-smog.

Allerta smog in tutta la regione per due giorniL'allarme viene allargato a tutte le province dopo che nei giorni scorsi era previsto in quattro aree emiliane. Stop anche ai diesel Euro 5 ... rainews.it

Smog e Pm10, tutta l'Emilia-Romagna in bollino rosso: il nuovo bollettino di Arpae e le misure emergenziali da rispettarePeggiora l'allarme smog che era già in corso per Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia allargandosi a tutta la regione. Tra i provvedimenti lo stop ai veicoli diesel fino a euro 5 e agli altri veic ... corrieredibologna.corriere.it

BRESCIA: SMOG, DA VENERDÌ 16 GENNAIO ATTIVE LE MISURE DI PRIMO LIVELLO. Il Comune di Brescia informa che, visto l’attuale andamento delle concentrazioni di Pm10 nell'aria (superamento per oltre due giorni dei livelli di PM 10 oltre il consentito), - facebook.com facebook

#CheAriaFa nelle #Marche. Situazione del #PM10 negli ultimi due giorni: lunedì #22dic: nessuna stazione oltre i limiti martedì #23dic: nessuna stazione oltre i limiti Tutti i dati qui: tinyurl.com/4wm6urf6 x.com