I colori di Rimini | viaggio nei capolavori della città con Alessandro Giovanardi

Sabato 31 gennaio, alla Biblioteca Baldini di Santarcangelo, Alessandro Giovanardi, direttore dei Musei Comunali di Rimini, presenterà il suo nuovo libro “I colori di Rimini”. L’autore racconterà i principali capolavori della città, portando il pubblico in un viaggio tra pitture, affreschi e dettagli che rendono Rimini unica. La presentazione promette di essere un’occasione per scoprire meglio l’arte e la storia di questa città ricca di colori e di memorie.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Sabato 31 gennaio presso la Biblioteca Baldini di Santarcangelo, il direttore dei Musei Comunali di Rimini Alessandro Giovanardi, presenterà il suo recente libro “I colori di Rimini. Una pinacoteca immaginaria”. A dialogare con l'autore saranno Massimo Roccaforte e Vera Bessone. Lo storico e critico d’arte condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta dei capolavori pittorici legati alla città di Rimini e realizzati, tra gli altri, da artisti come Piero della Francesca, Giovanni Bellini, Guido Cagnacci, Giotto.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Rimini Giovanardi

La sindaca e la giunta comunale hanno avviato un percorso nei quartieri della città, volto a raccogliere idee e prospettive per il futuro di Riccione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Rimini Giovanardi

Argomenti discussi: Giovanardi svela ’I colori di Rimini’; La Baldini presenta I colori di Rimini. Una pinacoteca immaginaria di Alessandro Giovanardi; I dolci del Carnevale a Rimini; A Santarcangelo riparte una stagione di eventi tra incontri con gli autori, mostre, mercatini.

Giovanardi svela 'I colori di Rimini'Viaggio nell’arte riminese con Alessandro Giovanardi. Sabato, alla biblioteca comunale di Santarcangelo (inizio alle 17,30), salirà in cattedra Alessandro ... msn.com

Alessandro Giovanardi presenta I colori di Rimini e apre gli eventi del weekend di SantarcangeloSabato 31 gennaio alle ore 17,30 in biblioteca Baldini Alessandro Giovanardi in dialogo con Massimo Roccaforte e Vera Bessone ... altarimini.it

Sabato 31 gennaio alle ore 17,30 in biblioteca Baldini Alessandro Giovanardi in dialogo con Massimo Roccaforte e Vera Bessone #SantarcangelodiRomagna #Eventi x.com