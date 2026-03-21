Smartphone nuovo 7 cose da fare subito quando lo compri

Da ilgiornale.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si acquista un nuovo smartphone, ci sono alcune operazioni da eseguire subito per garantirne il corretto funzionamento e la sicurezza. È fondamentale configurare le impostazioni di base, aggiornare il software, installare le app essenziali e verificare le autorizzazioni richieste. Questi passaggi aiutano a ottimizzare le prestazioni del dispositivo e a proteggerne i dati fin dai primi utilizzi.

Un nuovo smartphone può rappresentare una comune routine e come per ogni device elettronico, anche i primi passi saranno importanti per la “vita” futura dello smartphone, per cui bisogna prestare molta attenzione alle prime azioni dopo l’acquisto. A questo proposito, è importante una specificazione relativa alla batteria. La domandada che tutti si fanno è: si deve ricaricare, immediatamente e completamente, il nuovo smartphone una volta che lo si è portato a casa? Ci sono a questo proposito due scuole di pensiero. Quella prevalente nei forum consiglia una prima ricarica (e poi anche quelle successive) fino al 100%, così come viene suggerito di non lasciar scaricare il device completamente ma magari agire intorno al 20% di batteria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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