Quando si acquista un nuovo smartphone, ci sono alcune operazioni da eseguire subito per garantirne il corretto funzionamento e la sicurezza. È fondamentale configurare le impostazioni di base, aggiornare il software, installare le app essenziali e verificare le autorizzazioni richieste. Questi passaggi aiutano a ottimizzare le prestazioni del dispositivo e a proteggerne i dati fin dai primi utilizzi.

Un nuovo smartphone può rappresentare una comune routine e come per ogni device elettronico, anche i primi passi saranno importanti per la “vita” futura dello smartphone, per cui bisogna prestare molta attenzione alle prime azioni dopo l’acquisto. A questo proposito, è importante una specificazione relativa alla batteria. La domandada che tutti si fanno è: si deve ricaricare, immediatamente e completamente, il nuovo smartphone una volta che lo si è portato a casa? Ci sono a questo proposito due scuole di pensiero. Quella prevalente nei forum consiglia una prima ricarica (e poi anche quelle successive) fino al 100%, così come viene suggerito di non lasciar scaricare il device completamente ma magari agire intorno al 20% di batteria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Smartphone nuovo, 7 cose da fare subito quando lo compri

Articoli correlati

Email sospetta da Instagram per cambiare password: le tre cose da fare subito per proteggertiNegli ultimi giorni milioni di utenti Instagram hanno trovato nella propria casella di posta elettronica un messaggio inaspettato: una richiesta di...

“Mia moglie aveva messo tutte le mie cose nella stanza degli ospiti. Ora mi fa entrare in camera solo per fare se**o, poi mi caccia subito”: lo sfogo sul Daily StarUn uomo ha chiesto consiglio a Jane O'Gorman, conduttrice della rubrica "Just Jane", per risolvere il problema con la moglie “Mi sento rifiutato e...

ASPETTA! 10 cose DA FARE SUBITO sul tuo nuovo smartphone Android!

Contenuti e approfondimenti su Smartphone nuovo

Discussioni sull' argomento Le 7 cose da non fare dopo le 8 di sera per ridurre il rischio infarto, i consigli del cardiologo; Una giornata con MacBook Neo, riflessioni e prime prove; Le 7 cose da non fare dopo le 8 di sera per ridurre il rischio infarto; Motorola edge 70, uno degli smartphone più sottili, su Amazon al 43%.

Realme C83 5G: il nuovo smartphone economico con batteria da 7.000 mAh e schermo a 144HzScopri il Realme C83 5G, smartphone economico con batteria da 7000mAh e display a 144Hz, ideale per prestazioni elevate e lunghissima autonomia. xiaomitoday.it

Amazon prepara il suo ritorno nel mondo degli smartphone con il progetto segreto Transformer Trapela la notizia che Amazon stia lavorando a un nuovo smartphone, il progetto Transformer, che potrebbe segnare un ritorno importantissimo nel settore! Ques facebook