Chi è Simone Barbato il noto attore cantante lirico e mimo di Zelig

Simone Barbato è un artista poliedrico noto per la sua partecipazione a Zelig, dove si distingue come mimo e attore. Oltre alla comicità, è anche cantante lirico e musicista, sviluppando una carriera che spazia tra diverse forme di spettacolo. La sua presenza nel programma di Claudio Bisio lo ha reso un volto riconoscibile nel panorama dello spettacolo italiano, apprezzato per la sua versatilità e talento.

Simone Barbato, con la sua tutina nera, è uno dei volti storici di Zelig. Il famoso mimo è anche un musicista, attore e cantate lirico che negli anni ha conquistato il pubblico dello show condotto da Claudio Bisio. Simone Barbato, chi è il noto mimo di Zelig. Barbato nel programma Il Filo Rosso Simone Barbato è uno dei volti iconici di Zelig, lo show comico condotto da Claudio Bisio. Con la sua tutina nera e senza dire una parola, Barbato – che è anche un attore, un cantante lirico e un musicista – ha conquistato il pubblico. Barbato approda a Zelig nel 2010, successivamente diventa un personaggio di Avanti Un Altro – dal 2011 al 2015 – lo show pomeridiano condotto da Paolo Bonolis e partecipa ad altri programmi; nel 2015 si è esibito a Italia’s got talent non come mimo ma come cantante lirico, cercando di dare un’immagine differente della sua arte che abbraccia diversi ambiti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

