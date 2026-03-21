SERIE C 33esima giornata al via in attesa del big-monday

Oggi inizia la 33esima giornata del girone C di serie C, un turno che si preannuncia molto importante. Sono in programma diverse partite decisive sia per la zona play-off che per la lotta per non retrocedere. I match di questa giornata potrebbero influenzare significativamente la classifica e le posizioni delle squadre coinvolte. La giornata si concluderà con il big-monday che si prospetta come un momento di grande attenzione per il campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel girone C di serie C quello che prenderà il via oggi sarà un turno di campionato importantissimo con tanti match decisivi nella zona play off ed in quella per non retrocedere. Alle 14:30 la Casertana di mister Coppitelli farà visita all’ Atalanta U23 ed in caso di blitz e di un risultato non pieno del Team Altamura a Salerno i Falchetti conquisteranno in maniera matematica i play off già a 5 turni dal termine della regular season. Domani in programma altre sei sfide con tanti incroci tra la zona alta e la zona bassa: fari puntati su Cosenza-Latina, Audace Cerignola-Giugliano e Cavese-Foggia con i Satanelli ultimi ed alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SERIE C/ 33esima giornata al via in attesa del big-monday Articoli correlati Pronostici 33esima giornata Serie AIl turno infrasettimanale di Serie A ritorna protagonista insieme ai pronostici di Superscommesse in occasione della 33esima giornata. Leggi anche: Due “Monday night” chiudono la 27ma giornata di Serie C girone B. Bitcoin LIVE Trading - Broke To Rich Challenge DAY 2 Contenuti e approfondimenti su SERIE C 33esima giornata al via in... Temi più discussi: Serie C, le gare della 33^ giornata su Sky; GIORNATA 33 – Perugia vs Torres; Serie C, 33a giornata: si avvicinano i verdetti; Serie C Girone A, inizia da stasera con due anticipi il weekend della trentatreesima giornata di campionato. Ecco il programma nel dettaglio. Serie C, Ravenna-Livorno in diretta. LIVEUna sfida, sulla carta, quasi proibitiva. Il Livorno, reduce da quattro partite senza vittorie (tre pareggi, l'ultimo dei quali arrivato all'Armando Picchi contro il Carpi, ed una sconfitta), farà vis ... livornotoday.it Finiscono in pareggio gli anticipi umbri di serie CDue pareggi, entrambi per 1-1. Questo l’esito degli anticipi della 33esima giornata che vedevano impegnate Ternana e Perugia. Un punto che non può certo soddisfare la Ternana, bisognosa di tornare al ... rainews.it SERIE D | Catalano presenta Afragolese-Fidelis Andria: "Vogliamo svoltare anche in trasferta, ci stiamo provando da diverso tempo. Mi aspetto prestazione di livello" #fidelis #andria #catalano #sport #semprefuoriperilcalcio facebook Stasera alle 21.20 su Rai 2 il nuovo episodio della serie crime britannica x.com