Due Monday night chiudono la 27ma giornata di Serie C girone B

La partita tra il Cesena e il Fermana si è conclusa con una vittoria dei padroni di casa, causando una rimonta importante in classifica. La sfida si è giocata lunedì sera, portando entusiasmo tra i tifosi locali dopo un’ora di gioco difficile. Nella stessa serata, il Rimini ha battuto il Gubbio, consolidando il suo posizionamento e creando nuovi scenari per le prossime giornate.

Ritorna la Serie C: Tutto sulla 27ª giornata del girone B. La giornata di oggi, 15 febbraio, si preannuncia all'insegna del grande calcio, con ben due "Monday night" che chiuderanno la 27ª giornata del girone B della Serie C. Il campionato di terza divisione italiana continua a regalare emozioni e colpi di scena, con squadre che lottano per la promozione e altre che cercano di evitare la retrocessione. Le partite più attese della giornata sono Bra contro Ascoli, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per guadagnare punti preziosi.