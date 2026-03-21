Milano - Numeri sorprendenti sull’impiego dei calciatori italiani nel massimo campionato: alcune squadre hanno schierato pochissimi giocatori di nazionalità italiana, portando a un dato quasi record. Il Como si distingue in modo particolare, registrando una presenza quasi azzerata di talenti italiani in campo. Questa situazione mette in evidenza un cambiamento evidente nel panorama della Serie A, dove il predominio di stranieri continua a crescere.

Milano - Numeri sorprendenti sull’impiego dei calciatori italiani nel massimo campionato: alcune squadre puntano sugli azzurri, altre invece riducono drasticamente la loro presenza in campo Nel panorama della Serie A, continua a far discutere il progressivo calo dell’utilizzo dei calciatori italiani, con dati che evidenziano un trend ormai consolidato. A spiccare è il caso del Como, che stabilisce un primato negativo difficilmente eguagliabile: nelle prime 29 giornate di campionato è stato impiegato un solo giocatore italiano. Si tratta del difensore Edoardo Goldaniga, sceso in campo per appena un minuto lo scorso 21 settembre nella sfida vinta contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Serie A, italiani quasi spariti: il Como fa registrare un dato clamoroso

Articoli correlati

“Calo verticale”. Sondaggi, gli italiani puniscono il partito: è un dato clamoroso. Cosa sta succedendoLa situazione politica italiana attraversa una fase di evidente ridefinizione, con equilibri che appaiono sempre più mobili e un consenso elettorale...

“Li fa piangere tutti”. Sondaggi, il dato su Vannacci è clamoroso: numeri che spiazzanoIl panorama politico italiano registra una novità significativa con l’emergere di Futuro nazionale, il nuovo partito guidato dall’ex generale Roberto...

Aggiornamenti e notizie su Serie A italiani quasi spariti il Como...

Temi più discussi: Rinnovarsi o morire; Italia verso i playoff: le possibili sorprese di Gattuso; KING sponsor ufficiale della 40esima Coppa Italia di Serie A: Fan Zone ad Ancona e iniziative per il clinic, tutte le info; Fantacalcio, la Lega Serie A ne acquista il 51%: la app sarà potenziata e i fantallenatori diranno la loro sullo sviluppo della Serie A.

Serie A, crollano i minuti degli italiani: Cagliari in controtendenzaUn’inchiesta sui minuti giocati dagli italiani in Serie A rivela una frattura profonda: Cagliari e Cremonese guidano la classifica, mentre club come Milan e Como segnano un minimo storico. calciocasteddu.it

Serie A, calciatori italiani utilizzati con il contagocce: l'incredibile record del Como. Il podio delle squadre più azzurreDici Como e già pensi a una squadra con pochi italiani in campo, ma i dati vanno oltre e segnalano un record difficilmente eguagliabile. msn.com

Stasera alle 21.20 su Rai 2 il nuovo episodio della serie crime britannica x.com

Telesveva. . SERIE C | Lunedì sera da piani altissimi per Monopoli, Casarano e Altamura: sfidano Benevento, Catania e Salernitana #monopoli #casarano #altamura #sport facebook