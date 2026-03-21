Se ne va una mente anticonformista Il ricordo degli amici di Cirino Pomicino

Il mondo politico italiano si è svegliato con la notizia della morte di Paolo Cirino Pomicino, figura nota per il suo atteggiamento anticonformista. Molti amici e colleghi hanno espresso il loro cordoglio, ricordando la sua presenza tra i protagonisti della politica nazionale. La notizia ha suscitato reazioni di dolore e rimpianto tra chi lo ha conosciuto e condiviso con lui momenti di impegno pubblico.

Il mondo politico italiano piange la scomparsa di Paolo Cirino Pomicino. Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, lo descrive come un “protagonista indomito, prima della scena politica poi come opinionista” che “ha incrociato la vita di schiere di politici, giornalisti e imprenditori, ai quali ha sempre proposto interpretazioni, strategie e soluzioni”. Gasparri sottolinea: “Spesso bersaglio di critiche e accuse anche severe, ha difeso con orgoglio il suo operato e analizzato con realismo le fasi politiche con i loro pregi e i loro difetti”. Il presidente dei senatori azzurri lo ricorda “con simpatia, pur - aggiunge - non avendo condiviso molte delle sue valutazioni, anche nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Se ne va una mente anticonformista”. Il ricordo degli amici di Cirino Pomicino Articoli correlati Se ne va un simbolo della Resistenza, è morta la partigiana Amalia Geminiani: "Una donna dalla mente brillante"“Con la scomparsa di Amalia Geminiani perdiamo un’altra grande donna simbolo della Resistenza nelle nostre terre, testimone instancabile dei valori... Addio a Paolo Cirino Pomicino, 'o ministro' degli anni d'oro della prima RepubblicaAGI - E' morto all'età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, uno degli ultimi rappresentanti del potere della Democrazia cristiana. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cirino Pomicino Paolo Cirino Pomicino, morto a 86 anni l’ex leader della DCPaolo Cirino Pomicino nel 2022 (Foto LaPresse/Mauro Scrobogna) È morto Paolo Cirino Pomicino, ex ... msn.com È morto Paolo Cirino Pomicino, l’ex parlamentare della Dc e ministro dei governi Andreotti aveva 87 anniSi è spento l'ex parlamentare democristiano, ministro con Andreotti e figura controversa della politica italiana degli anni '90 ... ilfattoquotidiano.it