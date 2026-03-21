Bonus Giorgetti per chi posticipa la pensione come funziona l’aumento in busta paga e quali sono gli svantaggi

Il bonus Giorgetti è una misura del governo pensata per incentivare i lavoratori più anziani a rimandare la pensione, offrendo un aumento in busta paga. Si tratta di una leva finanziaria che premia chi sceglie di restare in servizio più a lungo, con benefici economici diretti. La misura interessa principalmente i lavoratori di lunga data e si applica secondo specifici criteri stabiliti dalle normative vigenti.

Il bonus Giorgetti rappresenta, oggi come oggi, la principale leva finanziaria introdotta dal governo per incentivare la permanenza in servizio dei lavoratori più esperti che scelgono di non andare ancora in pensione. Formalmente definito come “incentivo al posticipo del pensionamento ”, questo meccanismo permette ai lavoratori dipendenti, che hanno già maturato i requisiti per l’uscita anticipata, di rinunciare al versamento dei propri contributi previdenziali all’INPS per incassarli direttamente come somma netta ogni mese. Una scelta strategica che premia la continuità lavorativa con un aumento immediato della liquidità disponibile, eliminando il prelievo del 9% circa dallo stipendio lordo e rendendo tale importo totalmente esentasse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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