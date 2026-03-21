All’Università degli Studi dell’Aquila si svolge un evento dedicato ai 40 anni della risonanza magnetica, organizzato al Centro Congressi “Luigi Zordan”. Durante l’incontro, si ricorda il ruolo della tecnologia nel campo medico, con la partecipazione di rappresentanti di Esaote, azienda che ha contribuito allo sviluppo di questa apparecchiatura. L’iniziativa si tiene nel capoluogo abruzzese e si intitola “40 anni di MRI, La risonanza magnetica dalle origini al futuro”.

All’ Università degli Studi dell’Aquila si celebrano i 40 anni della risonanza magnetica. Al Centro Congressi “Luigi Zordan”, nel capoluogo abruzzese, l’evento “40 anni di MRI, La risonanza magnetica dalle origini al futuro”. La scelta dell’ateneo aquilano non è un caso: negli anni ’90 l’italiana Esaote insieme all’Università degli Studi dell’Aquila ha lavorato per introdurre sul mercato la prima Risonanza Magnetica Aperta al mondo dedicata alle articolazioni. L’iniziativa è promossa dall’Università degli studi dell’Aquila e dalla ASL 1 Abruzzo, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e sanitarie: Regione Abruzzo, Comune dell’Aquila e Sirm – Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Esaote festeggia i 40 anni della risonanza magnetica con l’Università dell’Aquila

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