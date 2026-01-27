Aryna Sabalenka al fidanzato | Puoi andartene? È in difficoltà per la domanda privata su Alcaraz

Durante la conferenza stampa dopo aver battuto Jovic agli Australian Open, Sabalenka ha chiesto al suo ragazzo di andarsene. La tennista si è trovata in imbarazzo quando le hanno chiesto di Alcaraz, e ha mostrato segni di nervosismo. La domanda privata ha messo in crisi la campionessa, che ha preferito cambiare argomento.

