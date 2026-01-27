Aryna Sabalenka al fidanzato | Puoi andartene? È in difficoltà per la domanda privata su Alcaraz
Durante la conferenza stampa dopo aver battuto Jovic agli Australian Open, Sabalenka ha chiesto al suo ragazzo di andarsene. La tennista si è trovata in imbarazzo quando le hanno chiesto di Alcaraz, e ha mostrato segni di nervosismo. La domanda privata ha messo in crisi la campionessa, che ha preferito cambiare argomento.
Dopo la vittoria nei quarti dell'Australian Open su Iva Jovic, Aryna Sabalenka è andata in difficoltà nell'intervista fatta in campo, per la domanda su Alcaraz.🔗 Leggi su Fanpage.it
Aryna Sabalenka spiega perché funziona col suo fidanzato, è l’incastro perfetto: “Sono fortunata”
Aryna Sabalenka vince e mette in imbarazzo il fidanzato: “Spero di chiamarti presto in un altro modo”
Aryna Sabalenka ha conquistato il primo torneo dell’anno a Brisbane, battendo Marta Kostyuk in finale.
Aryna Sabalenka dallo sfottò a Marta Kostyuk all'aut aut al fidanzato Georgios Frangulis: richiesta perentoriaAryna Sabalenka dallo sfottò a Marta Kostyuk all'aut aut al fidanzato Georgios Frangulis: richiesta perentoria. Spero di chiamarlo presto in un altro modo. sport.virgilio.it
Aryna Sabalenka vince e mette in imbarazzo il fidanzato: Spero di chiamarti presto in un altro modoAryna Sabalenka inizia il 2026 alla grande, vincendo il torneo WTA 500 di Brisbane, antipasto del primo Slam stagionale, l'Australian Open, in programma a partire dal 18 gennaio. La 27enne numero uno ... fanpage.it
