Calciomercato Roma il paradosso dei giallorossi! Tanti acquisti ma resta l’emergenza in attacco | l’analisi

Il calciomercato della Roma presenta un paradosso: numerosi acquisti non hanno ancora risolto le difficoltà offensive della squadra. Nonostante le operazioni di mercato, l’emergenza in attacco persiste, sollevando interrogativi sulle strategie adottate. Analizzare questa situazione è fondamentale per comprendere le potenzialità e le criticità del club in vista della stagione. Di seguito, un approfondimento sui motivi di questa discrepanza e le prospettive future.

Secondo il Corriere dello Sport, il mercato della Roma vive un paradosso: il club acquista, ma l’attacco rimane in piena emergenza. Sembra un eterno gioco dell’Oca dove si torna sempre al punto di partenza: la necessità di fornire a Gasperini gli strumenti adatti per la sua rivoluzione tattica. Nonostante gli arrivi di Malen e Vaz e il recupero di Pellegrini, l’infermeria è piena: fuori Ferguson, Dovbyk ed El Shaarawy. Un caso a parte è Bailey: la sua “indisposizione” ufficiale nasconde voci di un ritorno all’Aston Villa. Sistemate le punte centrali, ora Gasperini chiede esterni offensivi per far decollare la sua idea di calcio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

