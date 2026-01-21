Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 21 gennaio
Ecco la rassegna stampa della Juventus, con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, mercoledì 21 gennaio. Un'istantanea delle notizie più rilevanti e delle analisi dedicate alla squadra, presentate in modo chiaro e obiettivo. Questa selezione offre un aggiornamento accurato sulle tematiche di attualità, senza enfatizzazioni, per una visione completa e precisa della giornata.
Maldini Juve, Spalletti vuole il figlio d’arte dell’Atalanta: Percassi alza il muro e non fa sconti ai bianconeri. Il motivo dello stallo Gatti Fiorentina, il centrale della Juve nei radar di Paratici: non solo lui anche un altro difensore bianconero nel mirino. Di chi si tratta Mateta Juve, l’attaccante furioso dopo l’offerta bianconera respinta dal Crystal Palace. Ecco cosa sta succedendo: un club inglese bussa alla porta En-Nesyri Juve, svolta nelle ultime ore: i bianconeri hanno preso una decisione. Cosa sta succedendo Mercato Juve: prestito in arrivo per Crapisto. Ecco dove si trasferirà Ngana lascia la Juventus: ufficiale la cessione al Rapperswil-Jona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
