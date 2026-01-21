Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 21 gennaio

Ecco la rassegna stampa della Juventus, con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, mercoledì 21 gennaio. Un'istantanea delle notizie più rilevanti e delle analisi dedicate alla squadra, presentate in modo chiaro e obiettivo. Questa selezione offre un aggiornamento accurato sulle tematiche di attualità, senza enfatizzazioni, per una visione completa e precisa della giornata.

Maldini Juve, Spalletti vuole il figlio d’arte dell’Atalanta: Percassi alza il muro e non fa sconti ai bianconeri. Il motivo dello stallo Gatti Fiorentina, il centrale della Juve nei radar di Paratici: non solo lui anche un altro difensore bianconero nel mirino. Di chi si tratta Mateta Juve, l’attaccante furioso dopo l’offerta bianconera respinta dal Crystal Palace. Ecco cosa sta succedendo: un club inglese bussa alla porta En-Nesyri Juve, svolta nelle ultime ore: i bianconeri hanno preso una decisione. Cosa sta succedendo Mercato Juve: prestito in arrivo per Crapisto. Ecco dove si trasferirà Ngana lascia la Juventus: ufficiale la cessione al Rapperswil-Jona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 21 dicembreDi seguito, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali dedicate alla Juventus in questa giornata di domenica 21 dicembre.

Oggi Juve e Atalanta, Corriere della Sera senza pietà: Inter e Napoli male in ChampionsNon è andata bene alle italiane la serata di gala europea ieri sera. Cristian Chivu e i nerazzurri hanno avuto la forza di riprendere momentaneamente. tuttomercatoweb.com

Quattro partite per sognare in grande, Tuttosport: Spalletti-Juve, tutto e subitoAmpio spazio ai prossimi impegni in campionato e in Champions, per la Juve, quest'oggi sulla prima pagina firmata Tuttosport. Spalletti-Juve,. tuttomercatoweb.com

